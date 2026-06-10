Harta puterii de cumpărare din România: Bacăul a părăsit coada clasamentului, în 2025

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Bacăul se numără printre județele care au făcut pasul înainte pe harta puterii de cumpărare din România, ieșind din categoria zonelor aflate la coada clasamentului. Evoluția confirmă tendința de reducere a decalajelor economice dintre Moldova și regiunile mai dezvoltate ale țării, pe fondul investițiilor și al progresului infrastructurii rutiere, potrivit Ziarului Financiar.

Ilustrație: Harta puterii de cumpărare pe județe, în 2025

Ani la rând, județele din Moldova au fost asociate cu cele mai scăzute niveluri ale puterii de cumpărare din România. Datele analizate de NielsenIQ pentru anul 2025 arată însă că această realitate începe să se schimbe. Dacă în urmă cu doar un an jumătate dintre județele țării se situau cu cel puțin 20% sub media națională, în prezent doar trei județe – Botoșani, Giurgiu și Vaslui – mai fac parte din această categorie.

Printre județele care au reușit să urce în clasament se află și Bacăul. Alături de Buzău, Covasna, Maramureș, Neamț și Vâlcea, județul a ieșit din zona cea mai slab poziționată a hărții puterii de cumpărare, semn că veniturile populației și potențialul de consum au crescut într-un ritm mai accelerat decât în trecut. Astfel, în 2025, puterea de cumpărarea în județul Bacău se situa într 88% și 96% (calculul pornește de la media națională care reprezintă 100%).

Unul dintre factorii care explică această evoluție este dezvoltarea Autostrăzii Moldovei (A7). Tronsoanele deja deschise și lucrările aflate în desfășurare reduc izolarea economică a regiunii și creează premise pentru atragerea de investiții în producție, logistică, industrie și servicii. În cazul Bacăului, amplasarea pe axa principală a A7 poate transforma județul într-un punct important pentru companiile care caută acces mai rapid către București și restul țării.

Deși diferențele față de marile centre economice precum București, Cluj sau Timiș rămân importante, datele arată că ecartul începe să se reducă.

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