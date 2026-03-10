Hello Holidays deschide o nouă agenție în Bacău și aduce mai aproape de turiști vacanțele pe care le organizează în peste 130 de destinații din întreaga lume

Hello Holidays continuă extinderea la nivel național și deschide, în luna martie, o nouă agenție în Bacău, pe Calea Mărășești nr. 9, care se adaugă celor din București, Iași și Sibiu, orașe cu un potențial ridicat de călătorie în strategia de dezvoltare a companiei. Turiștii din Bacău și împrejurimi au de acum acces mai ușor la o gamă variată de vacanțe, de la sejururi de vară în destinații însorite până la circuite culturale în Europa sau experiențe exotice pe alte continente.

Cu ocazia deschiderii agenției din Bacău, Hello Holidays oferă turiștilor o reducere de 50 de euro pentru fiecare rezervare efectuată până la finalul lunii martie, pentru orice vacanță din portofoliul său cu o valoare de minimum 500 de euro/persoană.

Vacanțe de vară pentru toate preferințele, la prețuri reduse

Pentru sezonul 2026, turiștii pot alege dintr-o ofertă diversificată de produse turistice marca Hello Holidays. Printre cele mai căutate se numără sejururile de vară cu autocarul în Bulgaria, Grecia sau Turcia, dar și cele cu avionul în Grecia, Turcia sau Egipt.

Grecia, destinația externă cu care agenția și-a început activitatea în urmă cu 19 ani, este prezentă permanent în portofoliul său cu oferte avantajoase pentru sejururile organizate pe cursele sale charter autocar de la București:

Kassandra/Halkidiki, pachet de 7 nopți din 19 iunie la Vicky Studio, de la 324 de euro/persoană

Riviera Olimpului – Paralia Katerini, pachet de 7 nopți din 17 iulie la Mare del Sol, de la 238 de euro/persoană

Sithonia/Halkidiki, pachet de 7 nopți din 31 iulie la Avra Studio, de la 251 de euro/persoană

Riviera Olimpului/Katerini, pachet de 7 nopți cu mic dejun din 28 august la Helios Hotel, de la 314 euro/persoană

Pentru sejururile la hoteluri selectate din Bulgaria, Hello Holidays reduce suma plătită ca avans urmând ca diferența să fie achitată cu două săptămâni înainte de plecare:

Hotel Astoria 4*, Nisipurile de Aur, 5 nopți cazare cu all inclusive din 21 august, de la 584 de euro/persoană, rezervarea putând fi efectuată cu doar 30 de euro/persoană

Hotel Melia Grand Hermitage 5*, Nisipurile de Aur, 5 nopți cazare cu all inclusive din 15 iulie, de la 605 euro/persoană, rezervarea putând fi efectuată cu doar 31 de euro/persoană

Slavuna Hotel 4*, Albena, 5 nopți cazare cu all inclusive, din 15 iunie, de la 276 de euro/persoană, rezervarea putând fi efectuată cu doar 14 euro/persoană

Hello Holidays are unul dintre cele mai bogate portofolii de circuite din România

Compania organizează anual programe de călătorie în peste 130 de țări, cu aproape 950 de plecări în circuite și excursii. Peste 12.000 de persoane aleg anual programele clasice ale agenție și peste 2.000 optează pentru cele premium, Hello Premium Tours. Alte 5.000 participă la programele Senior Holidays, fără limită de vârstă sau plata suplimentului non-senior. Oferta include și excursiile „O zi cât o vacanță” în România și Bulgaria, ideale pentru turiștii care își doresc escapade scurte, dar memorabile.

Pentru acest an, turiștii au la dispoziție o gamă variantă de circuite clasice organizate de Hello Holidays în România și în străinătate, precum și programe Senior Holidays, cu reducere de Early Booking în prezent și pentru care agenția asigură turiștilor transfer din Bacău la București:

Circuit Delta Dunării, 3 zile din 3 aprilie, autocar, de la 779 de lei/persoană

Circuit Cappadocia – Antalya, 8 zile din 3 aprilie, avion, de la 279 de euro/persoană

Senior Holidays Coasta de Azur, 8 zile din 17 și 24 aprilie, avion, 659 de euro redus de la 789 de euro/persoană

Senior Holidays Toscana, 8 zile din 25 aprilie, avion, 659 de euro redus de la 729 de euro/persoană

Senior Holidays Costa del Sol, 8 zile din 30 aprilie, avion, 659 de euro redus de la 769 de euro/persoană

Senior Holidays Barcelona și Costa Brava, 8 zile din 17 și 24 aprilie, avion, 599 de euro redus de la 699 de euro/persoană

Experiențe premium pentru turiștii care vor să descopere lumea într-un ritm relaxat

Lansate în 2023, programele Hello Premium Tours au fost create pentru turiștii care își doresc experiențe mai exclusiviste și un ritm mai relaxat de explorare a destinațiilor. Sunt organizate pentru grupuri restrânse, de maximum 30 de persoane, includ cazări centrale și transport pe curse de linie, cu conexiuni rapide. Și în cazul acestora Hello Holidays oferă transfer gratuit de la Bacău la București.

Printre circuitele premium organizate în 2026 se numără:

• China & Hong Kong – „Regatul de Mijloc”, circuit de 14 zile, plecări din 20 aprilie, 2 septembrie și 25 octombrie, 2.899 de euro/persoană

• Andaluzia – „Viva la vida!”, circuit de 8 zile, plecări din 9 aprilie și 6 septembrie, 1.269 de euro/persoană

• Tenerife – „Escapadă tropicală”, circuit de 8 zile, plecări din 29 mai și 23 octombrie, 1.249 de euro/persoană

• Lombardia – Coasta de Azur, circuit de 8 zile din 1 iunie, 1.199 de euro/persoană

• Estonia – Letonia – Lituania: „Drumul Chihlimbarului”, circuit de 8 zile, plecări din 17 iulie și 26 august, 1.119 euro/persoană

• Irlanda – „Tărâmul legendelor”, circuit de 8 zile din 4 august, 1.699 de euro/persoană

• Kenya – „Aventura în inima Africii”, circuit de 9 zile din 10 septembrie, 3.979 de euro/persoană

• Coreea de Sud – Japonia: „Călătorie în Orientul Îndepărtat”, circuit de 14 zile, plecări din 16 octombrie și 20 noiembrie, 4.599 de euro/persoană

Consultanții Hello Holidays vă așteaptă zilnic, în noul sediu, între orele 09:00 și 18:00, cu recomandări de vacanță și consultanță personalizată pentru alegerea experienței potrivite, de la escapade de weekend până la aventuri pe alte continente.