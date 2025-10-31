Hoț prins la scurt timp după ce a furat un portofel din cabina unui camion, în Bacău

În noapte de 31 octombrie, în jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Bacău au fost sesizați de către un bărbat de 49 de ani, din județul Alba, cu privire la faptul că i-a fost sustras portofelul cu documente personale și carduri bancare, din cabina camionului din care descărca marfă.
Patrula de poliţie aflată în dispozitiv s-a deplasat imediat la fața locului și a început investigațiile. La scurt timp a fost depistat și identificat un bărbat de 33 de ani, din județul Neamț, asupra căruia a fost găsit portofelul cu documentele păgubitului.
Bunurile sustrase și recuperate au fost predate acestuia. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de furt calificat.
