Hotărâre definitivă! Constantin Scripăț, condamnat la daune morale de 25.000 de lei, după ce l-a calomniat pe secretarul Popovici. „Banii îi voi dona la mânăstiri”

Fostul viceprimar Constantin Scripăț, actual vicepreședinte de Consiliu Județean, a fost condamnat definitiv pentru calomnie. Acesta va trebui să îi plătească 25.000 de lei secretarului general al municipiului, Nicolae Popovici, plus cheltuieli de judecată de 5200 de lei.

După aproape 5 ani de procese, instanțele de judecată au hotărât definitiv că o serie întreagă de declarații făcute de Constantin Scripăț în ședințele publice ale Consiliului Local la adresa secretarului Nicolae Popovici au caracter ilicit. Decizia a fost întoarsă de mai multe ori, însă la recurs magistrații au păstrat hotărârea de la fond. Astfel, Constantin Scripăț e bun de plată pentru declarațiile făcute.

Printre afirmațiile care i-au adus condamnarea sunt unele de genul: „În Primăria Bacău el a mai format o primărie. Primăria Popovici. Primăria Popovici este un grup mafiot, care funcționează cu rezultate deosebite” sau „Eu n-am pornit un război cu Poliția, cu mediul, cu CRAB, dar și acolo sunt elemente care răspund acestui domn Popovici”.

Nicolae Popovici a declarat pentru Ziarul de Bacău că banii de la Scripăț îi va dona la mânăstiri.

„Îi mulțumesc domnului Constantin Scripăț pentru experiența pe care am acumulat-o și uimirea perpetuă pe care am avut-o în fața tenacității și înțelepciunii sale de a reuși să fie incompatibil în fiecare mandat de consilier local. Îi mulțumesc pentru șansa pe care mi-a dat o și totodată ocazia de a îi corija comportamentul și de a-l face să-și amintească de cei 7 ani de acasă. Nu pot să spun că nu mă încearcă o mâhnire că am fost nevoit să recurg la instanță, deoarece și acum am toată convingerea că este un om extraordinar de capabil, de o eleganță și o cultură generală deosebită, de o competență rar întâlnită (îmi amintesc, de exemplu, cu câtă încredere îl trimitea domnul primar Stavarache, când Costică era viceprimar al Bacăului, bineînțeles, tot incompatibil, să numere toate gropile de pe străzile Constanței și Abatorului) în toate funcțiile pe care le-a avut, chiar dacă a avut sau nu atribuții, în cele mai multe cazuri nu, lăsând în urma sa realizări importante și semne mai mult sau deloc vizibile ale tenacității sale la trecerea prin funcțiile pe care le-a ocupat.

Lăsând gluma la o parte, vreau să mulțumesc instanței de fond din Bacău pentru profesionalism, corectitudine și bună credință cât și instanței de recurs, care a dat dovadă de răbdare și înțelegere a speței și de aceeași corectitudine și bună credință.

Cu privire la prietenul meu, Costică Scripăț, vreau sa-l liniștesc și să-l anunț că toți banii săi vor ajunge la lăcașe de cult care au în îngrijire bătrâni neajutorați și copii și totodată sa-i recomand cu speranță și caldură…multa înțelepciune”, a declarat secretarul Popovici, în urma deciziei definitive.

Amintim că Scripăț mai are un dosar de incompatibilitate, unde-și așteaptă decizia de la ÎCCJ. De asemenea, Maricica Coșa, fosta colegă de partid, i-a solicitat daune de 500.000 de euro pentru că i-ar fi provocat mai multe tulburări de sănătate.