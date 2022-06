Hotel President din Bacău, scos la vânzare pe OLX. Laurențiu Baciu vrea 5,3 milioane de euro pe afacerea inaugurată în 2009

Hotel President a fost scos la mezat. Patronul, fermierul Laurențiu Baciu, implicat în 2019 într-un dosar de delapidare a LAPAR, organizație pe care o conducea, a confirmat pentru Ziarul de Bacău că vrea peste 5 milioane de euro pe afacere.

Hotel President

Anunțul vânzării hotelului President apare pe OLX, fiind postat chiar de către Laurențiu Baciu. Prețul solicitat este de 5,3 milioane de euro. Hotelul este de 4 stele, are 28 de camere și 4 apartamente. Mai dispune și de un restaurant format din 2 saloane de 65 mp, respectiv 130 mp, bar și o terasă 200 mp, frecventată de lumea bună a Bacăului.

Hotelul a fost inaugurat cu fast în 2009, la evenimentul de inaugurare participând reprezentanții finanțatorului acestui proiect, Banca Transilvania, ai constructorului, dar și reprezentanți ai Primăriei, CJ și parlamentari din județ.

vedere de la terasa hotelului

Laurențiu Baciu ne-a declarat că nu ar vrea să apară în presă faptul că se vinde hotelul, deși a postat anunțul pe OLX. „Nu cred că e un subiect de interes. Cine e interesat știe, n-am nevoie de reclamă”, ne-a spus Baciu.

Omul de afaceri băcăuan ne-a precizat totuși motivul vânzării. „Nu e vorba despre bani. Am alte planuri. Tot de dezvoltare turistică, dar în altă parte. Nu e vorba despre o lipsă de bani. Am deschis hotelul acum mulți ani, am evoluat, am deschis alte afeceri. Așa face un om de afaceri, vinde, cumpără…știți cum e”, ne-a mai spus Baciu.

Cine este Laurențiu Baciu

Laurențiu Baciu este un om influent în agricultura românească. El a înființat firma Romagria în 1992, prin care a lucrat mii de hectare de teren agricol în județul Bacău. În 2012, a preluat șefia LAPAR (Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România) și și-a crescut influența în domeniu. Criticii lui Baciu susțin că ar fi unul dintre „băieții deștepți” din agricultură. Mai exact, s-ar fi îmbogățit prin accesare de fonduri europene, obținute pe baza relațiilor pe care le-ar fi avut.

Una peste alta, în 2019, Laurențiu Baciu a fost pus în cătușe, fiind anchetat de procurori pentru delapidarea LAPAR cu circa 700.000 de lei. Nu a fost arestat preventiv, dar a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile în acea perioadă. Banii s-ar fi dus pe vacanţe personale în Spania, alături de iubita acestuia, şi pe ceasuri şi alte bunuri scumpe. Despre dosar nu s-a mai dat nicio informație de atunci.