Constantin Ghimici, membru în Biroul Politic Județean al USR Bacău, a transmis Ziarului de Bacău un punct de vedere în urma articolului – Concurs cu „năbădăi”! Primarul Viziteu, nevoit să-i facă plângere penală unui coleg din conducerea USR Bacău.

Redăm mai jos textul integral:

În lumina evenimentelor recente, doresc să clarific situația legată de concursul pentru postul de inspector de specialitate în cadrul Primăriei Bacău, în care am fost implicat. Într-o luptă pentru dreptate și corectitudine, consider că este important să împărtășesc perspectiva mea și să aduc la lumină detaliile esențiale.

În dorința de a sublinia, fără nicio ambiguitate, relatez că procedura concursului pe care l-am parcurs nu are nici o legătură cu sfera politică. Chiar dacă sunt membru al aceluiași partid cu Primarul Bacăului, am abordat acest concurs în calitate de candidat, ca oricare altul, fără să beneficiez de favorizări sau avantaje. În realitate, m-am confruntat cu provocări și obstacole care au împiedicat obținerea postului corespunzător.

În pofida condițiilor de participare la concurs, care nu au fost clarificate corect de comisia de concurs și de aparatul de specialitate al Primarului, am decis să particip la acest concurs. Aceste condiții se refereau la vechimea în specialitatea studiilor, care au generat confuzie în rândul angajaților Primăriei, din cauza profesiei mele de mediator. Este important să subliniez că profesia de mediator autorizat nu implică un contract de muncă, iar cerințele pentru un candidat care a desfășurat o activitate independentă sunt diferite și trebuie evaluate în consecință din punctul de vedere al legislației în vigoare.

În cadrul acestei concursului menționat, am reușit să trec de prima etapă, constând în analiza documentelor depuse la dosarul de candidatură, unde am îndeplinit condițiile necesare. A doua etapă a constat în proba scrisă, unde am fost singurul candidat admis. Cu toate acestea, am fost luat prin surprindere de suspendarea concursului înaintea desfășurării etapei interviului. Motivul invocat consta în faptul că nu îndeplineam condițiile de vechime în specialitatea studiilor. Această situație m-a uimit și mai mult, întrucât dosarul meu fusese evaluat și aprobat în prima etapă. Din păcate, nu am mai avut oportunitatea să susțin etapa interviului.

Prin încercarea mea de a clarifica situația, am inițiat o acțiune în instanță pentru a contesta decizia de suspendare a concursului. Chiar dacă inițial am pierdut la prima instanță, am continuat să lupt pentru drepturile mele și am avut succes la Curtea de Apel. Hotărârea instanței a recunoscut legalitatea documentelor și a vechimii mele în specialitatea studiilor, ordonând reluarea concursului.

Cu toate acestea, procedura concursului a continuat să fie umbrită de noi provocări. Proba interviului a fost amânată în mod repetat, iar în cele din urmă am fost acuzat de utilizarea unui act fals în dosarul meu de concurs. În urma analizei personale, am identificat că motivul primei suspendări a fost cauzat de președintele comisiei care a întocmit acel motiv cu o lună înainte de susținerea probei interviului și l-a înregistrat oficial cu doar o oră înainte de momentul programat pentru interviul meu. Această situație m-a determinat să denunț acest eveniment, iar în prezent sunt în curs cercetări legale pentru clarificarea acestui aspect.

Într-o ironie amară, direcția juridică a Primăriei Bacău este într-o dispută cu Decizia Curții de Apel Bacău, într-un efort de a impune propriile interpretări. Acest aspect a dus la repetate amânări ale procedurii concursului, subliniind astfel complexitatea situației. Cu toate acestea, este esențial să reținem că interpretarea legii este responsabilitatea judecătorilor, profesioniști în domeniu, iar hotărârile instanțelor sunt fundamentale în această privință. Legea rămâne suverană și este mai presus decât oricare altă instituție a statului.

În clarificarea acestei situații, am considerat necesar să mă adresez și Corpului de Control al Instituției Prefectului municipiului Bacău. Acest demers are ca scop asigurarea respectării procedurilor legale într-un caz atât de complex și controversat. Cu perseverența și dedicarea mea de a apăra principiile statului de drept și cele personale am dorit să evidențiez faptul că interpretarea legii trebuie să fie realizată în mod coerent și corect, cu respectarea hotărârilor instanțelor de judecată și a autorității acestora.

Subliniez importanța respectării principiilor statului de drept și a autorității instanțelor de judecată în interpretarea și aplicarea legii. În acest concurs am depus eforturi considerabile pentru a îndeplini cerințele și pentru a demonstra calificările mele, am fost în fața unor provocări neașteptate și dificultăți de neînțeles datorită aparatului de specialitate al Primarului Bacăului.

Cu toate actele în regulă și studiile relevante pentru post, m-am angajat în acest demers cu determinare și dorința de a obține poziția, prin eforturi personale și în conformitate cu legea. Prin urmare, mesajul meu nu este legat de afilieri politice sau influențe, ci să se concentreze pe promovarea valorilor de transparență, corectitudine și respectarea procedurilor legale în procedurile concursurilor.

Sper ca acest caz să conducă la îmbunătățiri în procedurile de organizare a concursurilor și la consolidarea principiilor fundamentale care stau la baza funcționării societății noastre: meritocrația și statul de drept.

Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit ocazia să-mi împărtășesc perspectiva și să aduc în prim-plan aceste aspecte importante.