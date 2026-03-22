„În pantofii mei”: alătură-te campaniei Betania dedicate Zilei Internaționale a Conștientizării Autismului!

Te-ai gândit vreodată cât de mult înseamnă faptul că poți înțelege lucruri? Că poți merge afară, la birou, la cumpărături, în locuri aglomerate, fără ca sunetele, luminile, atingerile sau schimbările din jur să te copleșească? Pentru cei mai mulți dintre noi, acestea sunt lucruri firești. Atât de firești, încât abia le observăm.

Intrăm într-un magazin și auzim muzica din boxe, vocile oamenilor, scanerul de la casă, pașii, ușile, telefoanele care sună. Și totuși reușim să rămânem concentrați.

Dar imaginează-ți, pentru o clipă, că toate aceste sunete vin peste tine deodată. Că lumina pare prea puternică, o simplă atingere a hainei pe piele poate provoca disconfort. Că ceea ce pentru altcineva este „normal” pentru tine este greu de procesat, greu de suportat sa înțeles.

Așa arată, uneori, lumea pentru un copil cu autism.

Autismul este o condiție de neurodezvoltare asociată frecvent cu diferențe de comunicare și interacțiune socială, cu nevoia de rutină și cu reacții neobișnuite la stimuli senzoriali, precum sunetul, lumina, textura sau mișcarea. În același timp, nevoile și abilitățile copiilor autiști diferă foarte mult de la un copil la altul.

Uite un mic exemplu:

Un copil poate răspunde firesc când este strigat pe nume.

Un copil cu autism poate procesa altfel informația, poate evita contactul vizual sau poate avea nevoie de intervenție specializată pentru a construi această reacție.

Și tocmai de aceea, în spatele unui gest care pare simplu: să stea la masă, să accepte o atingere, să spună un cuvânt, există, de multe ori, luni sau ani de muncă.

De aceea spunem astăzi mai mult decât oricând: nu toți copiii pornesc din același loc!

În prezent, autismul este din ce în ce mai frecvent recunoscut la nivel global. Datele actualizate arată că aproximativ 1 din 36 de copii este diagnosticat cu tulburare din spectrul autist.

În România, un reper oficial important vine din subprogramul național introdus de CNAS pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.

La lansarea lui, instituția estima că ar putea beneficia de servicii aproximativ 13.471 de copii și 2.660 de adulți diagnosticați cu TSA. Pentru aceste servicii, CNAS decontează 135 lei/ședință, iar numărul maxim poate ajunge la 40/42/44 de ședințe pe lună, în funcție de numărul zilelor lucrătoare.

Este un pas important, dar nu este totul.

Pentru că, între ce prevede sistemul și ce înseamnă viața reală a unei familii, există încă o distanță mare: acces dificil, puțini furnizori disponibili în anumite zone, liste de așteptare, nevoi complexe care depășesc strict cadrul unei decontări și costuri emoționale pe care nicio formulă administrativă nu le poate acoperi complet.

Aici intervine munca noastră

La Asociația Betania, prin Centrele Delfinul, susținem copiii cu autism și familiile lor zi de zi, prin servicii specializate și intervenții adaptate nevoilor reale.

Centrul Delfinul oferă programe de terapie cognitiv comportamentală și educațională, ABA, intervenție intensivă și servicii de centru de zi.

De aceea, în apropierea datei de 2 aprilie – Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, dăm start campaniei noastre: În pantofii mei

Este o campanie despre empatie, înțelegere și efortul nevăzut din spatele fiecărui progres, despre copiii care descoperă lumea în mod diferit și au nevoie de susținere reală, de conștientizare.

Pentru ca tot mai mulți oameni să înțeleagă că, în spatele unor comportamente greu de descifrat, există o luptă continuă cu lumea însăși.

Cum te poți implica?

Poți susține campania printr-o donație directă către Asociația Betania, pe pagina noastră de donații. Poți contribui ca persoană fizică și prin redirecționarea a până la 3,5% din impozitul pe venit prin formularul 230. Formularul este disponibil oficial prin ANAF pentru direcționarea acestei sume către entități nonprofit eligibile.

Poți susține ca firmă, prin sponsorizare sau prin redirecționarea impozitului prin formularul 177, formular disponibil oficial pe platforma ANAF. Poți, de asemenea, să ajuți și simplu: prin a da mai departe mesajul campaniei.

Pentru unii copii, lumea vine firesc. Pentru alții, lumea se învață. Pas cu pas. Iar când intri, măcar pentru o clipă, în pantofii lor, înțelegi că un progres mic poate însemna enorm.

Te invităm să fii alături de noi în campania „În pantofii mei”.