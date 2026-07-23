În timp ce primarul Viziteu se pozează cu autobuzele-muzeu, Bacăul e pe cale să piardă aproape 7 milioane de lei din finanțarea europeană pentru transportul public

În timp ce primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu publică fotografii de la Centrul de Afaceri, printre muncitori și autobuzele electrice care nu au transportat niciun călător de aproape un an, documentele financiare ale municipalității arată o problemă mult mai gravă: cheltuieli de aproape 6,9 milioane de lei sunt înregistrate drept neeligibile în proiectul european pentru modernizarea transportului public metropolitan.

Dacă ADR Nord-Est menține corecțiile, banii vor trebui suportați din bugetul local

Proiectul de modernizare și extindere a transportului public la nivelul zonei metropolitane (etapa a II-a) a fost aprobat inițial la o valoare totală de 78,5 milioane de lei. Contribuția proprie a municipiului trebuia să fie de 1,5 milioane lei, adică aproximativ 2% din valoarea eligibilă.

Proiectul finanțat prin Programul Regional Nord-Est prevede achiziția a 24 de autobuze electrice, cinci microbuze și 29 de stații de încărcare lentă. Acestea se adaugă vehiculelor cumpărate prin PNRR, flota anunțată de municipalitate urmând să ajungă la 48 de autobuze și zece microbuze electrice.

Aproape 6,9 milioane de lei, trecute la „cheltuieli neeligibile”

În lista de plăți a Primăriei Bacău din 22 mai 2026 apar 46 de poziții efectuate către New Kopel Car Import SRL, toate având în explicație codul proiectului SMIS 334344 și mențiunile „chelt neeligib” sau „chelt neelig TVA”.

Sumele se împart în 5.775.857 reprezentând cheltuieli neeligibile reprezentând valoarea de bază, respectiv 1.097.412 lei TVA aferentă cheltuielilor neeligibile. În total, este vorba despre aproape 6,9 milioane lei, bani care, în forma actuală a documentelor, nu ar mai fi acoperiți din finanțarea europeană.

Dacă aceste corecții rămân definitive și se adaugă contribuției proprii aprobate de 1,59 milioane de lei, efortul financiar al municipiului ar putea ajunge la aproximativ 8,47 milioane de lei. Cu alte cuvinte, contribuția suportată de Bacău ar deveni de peste 5 ori mai mare decât cea prezentată inițial Consiliului Local și contractată cu ADR Nord-Est.

Primăria confirmă corecțiile, dar încearcă să le minimalizeze

Solicitați să explice situația, reprezentanții Primăriei Bacău au confirmat existența corecțiilor financiare: „Este vorba despre niște corecții financiare pentru care suntem în procedură de soluționare amiabilă cu ADR.” Municipalitatea nu a precizat însă ce nereguli au determinat aplicarea corecțiilor, care este temeiul acestora, ce șanse există să fie anulate și cine va suporta suma dacă procedura amiabilă eșuează. În schimb, Primăria a încercat să pună situația în context, invocând un alt proiect: „De aceeași manieră au fost corecții și pentru Consiliul Județean Bacău pe proiectul Athletic Park.”

Autobuzele electrice, în continuare exponate

Problema financiară apare în timp ce cele 58 de mijloace de transport electrice anunțate de municipalitate nu au intrat încă în circulație. Primele autobuze au fost livrate în vara anului trecut, însă au rămas trase pe dreapta din lipsa unei infrastructuri funcționale de încărcare. Autobaza Transport Public SA de pe strada Chimiei nu dispune de puterea electrică necesară pentru alimentarea noilor vehicule, iar administrația locală nu a avut pregătită o soluție operațională la momentul livrării.

După aproape un an, Primăria a decis amenajarea unei autobaze temporare în parcarea Centrului de Afaceri și Expoziții. Acolo sunt montate 24 de stații de 60 kW pentru autobuze și cinci stații de 22 kW pentru microbuze.

Soluția provizorie costă 1.358.268 de lei, cu TVA. Practic, peste 1,35 milioane de lei sunt cheltuite pentru ca autobuzele să poată fi încărcate într-o parcare, deoarece Transport Public SA, recent achiziționată de municipalitate, nu dispune încă de o autobază funcțională pentru noua flotă electrică.

Primarul dă vina pe Guvern, dar stațiile sunt încă în șantier

Săptămâna aceasta, primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu s-a fotografiat la Centrul de Afaceri, unde se lucrează la infrastructura de încărcare. Edilul a anunțat că stațiile au sosit și că lucrările ar urma să fie încheiate până la sfârșitul lunii iulie, precizând că nu poate fi demarată procedura de angajare a șoferilor din cauza măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan.

Tot acum, primarul a anunțat că autobuzele au fost înmatriculate: „Și mai am o veste bună, autobuzele electrice au fost înmatriculate, așadar am mai făcut un pas spre a face operațional acest sistem.”

La aproape un an de la livrarea primelor vehicule, stațiile de încărcare sunt încă în curs de montare, iar procedurile de înmatriculare au fost finalizate abia recent. Chiar dacă șoferii ar fi fost angajați mai devreme, autobuzele nu ar fi putut circula în lipsa infrastructurii de alimentare și a formalităților necesare.