În timp ce promovează eliminarea păcănelelor, în sediul Primăriei Bacău pot fi alimentate conturi de pariuri pe terminalele self-pay

Într-un filmuleț de promovare publicat astăzi de Primăria Bacău, menit să încurajeze plata rapidă a taxelor locale prin terminale SelfPay, apare un tonomat de plată pe ecranul căruia sunt vizibile mai multe servicii disponibile, printre care și platforme de pariuri și jocuri de noroc cunoscute. Aparatul este amplasat chiar în incinta Direcției de Taxe și Impozite Locale de la parterul clădirii primăriei.

În același timp, administrația locală discută public despre limitarea sau chiar eliminarea păcănelelor din municipiu. În ultimele luni, Primăria Bacău a anunțat inițiative pentru eliminarea jocurilor de noroc din oraș, inclusiv un proiect pus în dezbatere publică.

Tonomat închiriat pe bani publici

Terminalul SelfPay din incinta Primăriei nu este gratuit. Conform datelor disponibile pe platforma SEAP, municipalitatea plătește 1.120 de lei pe lună către compania Selfpay SRL pentru amplasarea acestuia.

Aparatul face parte dintr-o rețea mai largă, cu zeci de locații în municipiu, și permite plata taxelor locale, dar și accesul la peste 300 de servicii, inclusiv plata facturilor, rovinietei, polițelor de asigurare sau achiziția de bilete loto.