În vara campionatului mondial de fotbal, Târgul de Bere din Auchan reunește peste 300 de sortimente din 25 de țări

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

În perioada 10 iunie – 14 iulie 2026, Auchan România găzduiește cea de-a 17-a ediție a Târgului de Bere, un eveniment comercial emblematic în România și cel mai mare târg de bere din comerțul local. Clienții magazinelor Auchan au acces la o selecție de peste 300 de sortimente – atât branduri locale și internaționale consacrate, cât și zeci de noutăți și ediții speciale de colecție. Experiența târgului este completată de degustări în magazine, tombole și reduceri de până la aproape 50%.

Portofoliul din acest an acoperă întreaga gamă de stiluri și preferințe: beri blonde, brune, arămii, albe, roșii, aromatizate, fără alcool, fără gluten, lager, ale, de abație și craft. 25% dintre sortimente sunt beri românești, iar 75% sunt beri internaționale, provenind din peste 25 de țări.

Din totalul berilor românești, aproximativ un sfert sunt artizanale, de la mici producători locali, beri precum Clusa, Capra Noastră, Meșterul Manole, Nemțeana, Zăganu, Arogant și Indigen. De asemenea, consumatorii vor putea descoperi la raft și numeroase etichete internaționale, precum Mythos din Grecia, Efes din Turcia, Corona și Modelo din Mexic, La Goudale din Franța, Bundaberg din Australia, Mont Blanc din Franța și Bavaria din Țările de Jos, printre altele.

„Vara oferă numeroase ocazii de a petrece timp împreună, fiind sezonul în care berea capătă o altă dimensiune, iar marile competiții sportive aduc și mai multe motive de bucurie și socializare. Târgul de Bere Auchan a devenit, în 17 ani, mult mai mult decât o campanie de sezon, a devenit evenimentul în care românii descoperă tradiția artizanală, dar și cele mai bune etichete naționale și internaționale. De aceea, la ediția din acest an, am construit o selecție amplă de branduri consacrate, de beri artizanale românești, specialități internaționale și ediții limitate, la prețuri atât de mici încât merită să testezi. Ne dorim ca fiecare vizită la târg să fie o experiență de explorare, în care clienții să găsească atât produsele preferate, la prețuri avantajoase, cât și surprize care să le transforme alegerile de sezon în adevărate descoperiri„, declară Raluca Mindirigiu, Director Marketing și Relații Client Auchan România.

Oferta include toate formatele de ambalare: sticlă, doză, PET, keg, multipack, pachet cu pahar și gift on pack, iar prețurile pornesc de la 2,29 lei, acoperind atât opțiuni accesibile, cât și premium.

Târgul de Bere Auchan include reduceri de până la aproape 50% la sortimente locale și internaționale, atât pentru deținătorii cardului de fidelitate MyCLUB Auchan, cât și pentru toți ceilalți clienți. Printre oferte se numără:

Bere blondă Corona, 6 sticle x 0,33 l – 29,99 lei, reducere -39%

Bere blondă Mythos, st. 0,33l – 4,39 lei, reducere -35%

Bere blondă Carlsberg, set 5+1 sticle x 0,33 l – 24,89 lei, reducere -23% prin cardul de fidelitate MyCLUB Auchan

Bere blondă Messina, st. 0,33 l – 9, 99 lei, reducere -40%

Bere arămie KASTEEL, set 4 sticle x 0,33 l + pahar – 49,99 lei, reducere -27%

Bere artizanală Zăganu, set 5 sticle x 0,33 l + pahar – 52,99 lei, reducere -36%

Bere nefiltrată triplă Capra Noastră, st. 0,33 l – 9,29 lei, reducere -30%

Bere neagră Ursus, st. 0,33 l – 4,79 lei, reducere -20%

Bere roșie Eichbaum, doză 0,5 l – 4,09 lei, reducere -22% prin cardul de fidelitate MyCLUB Auchan

Bere blondă Heineken, set 5+1 sticle x 0,33 l – 24,89 lei, reducere -23%

Aproximativ 40 de noutăți, inclusiv ediții speciale de colecție

Ediția din acest an aduce aproximativ 40 de etichete noi. Din Italia sunt prezente Ichnusa, Messina și Dello Stretto, din Franța Desperados Mojito, din Australia Bundaberg, iar din Germania Paulaner blondă la butoi de 5 litri. Gama românească se extinde cu sortimentele Ursus aromatizate.

Un element aparte al acestei ediții este colecția de bere Grivița la doză, disponibilă într-o ediție specială dedicată sezonului de fotbal, în trei designuri colecționabile inspirate din momente memorabile ale fotbalului românesc: Uruguay 1930, Mexic 1970 și SUA 1994. Pentru consumatorii cu nevoi specifice, oferta include și beri fără gluten, precum Bavaria și Pécsi.

Tendințe de consum: berea blondă domină, dar interesul pentru craft și fără alcool crește

Berea blondă rămâne categoria dominantă, cu peste 90% din consum, confirmându-și rolul central pe piață. În același timp, se observă o creștere constantă a interesului pentru beri fără alcool, variante aromatizate și produse craft, atât românești, cât și internaționale – tendințe reflectate și în structura ofertei din această ediție.

Târgul de Bere este disponibil în toate hipermarketurile și supermarketurile Auchan și ATAC, precum și pe auchan.ro, unde comenzile de peste 100 de lei care conțin produse din cadrul Târgului beneficiază de livrare gratuită.

Despre Auchan România

La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount & un ATAC Super Discount, 9 supermarketuri clasice, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Acestora li se adaugă un pachet complex de soluții pentru parteneri și clienți, precum și compania de furnizare de energie Auchan Renewable Energy. Auchan propune un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.