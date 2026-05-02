FOTO: Inaugurare cu mingea la picior, la Athletic Park Bacău

De Ziua Tineretului, noul complex sportiv Athletic Park din Bacău a fost inaugurat oficial de autoritățile locale și județene, proiectul fiind prezentat drept una dintre cele mai importante investiții recente dedicate sportului și activităților recreative din municipiu. Evenimentul a adunat reprezentanți ai administrației, sportivi, foști campioni și numeroși băcăuani curioși să vadă noul spațiu amenajat.

În cadrul inaugurării a fost deschis și Muzeul Sportului Băcăuan, un spațiu care reunește obiecte de colecție legate de performanțele unor mari sportivi ai județului. Vizitatorii au putut vedea pantofii de alergare ai atletei Doina Melinte, ciocanul cu care Mihaela Melinte a obținut titluri importante, dar și obiecte legate de performanțele maratonistului Nicolae Soare. Printre exponate se regăsește și trofeul Cupei Cupelor la handbal feminin câștigat de Știința Bacău.

Europarlamentarul Dragoș Benea a descris proiectul drept „una dintre cele mai notabile realizări administrative”, susținând că Athletic Park reprezintă un exemplu rar de consens politic între instituții locale. Potrivit acestuia, muzeul are și o componentă educativă, oferind copiilor și tinerilor exemple concrete despre ce pot însemna disciplina și performanța sportivă.

Dincolo de discursurile oficiale, inaugurarea a avut și un moment relaxat, cu tentă politică și sportivă în același timp. Pe terenul complexului s-a disputat un meci demonstrativ de fotbal între echipe formate din reprezentanți ai PSD și USR. Partida s-a încheiat cu victoria echipei PSD Bacău, scor 10-8, într-un duel urmărit cu interes de participanți și presă. Meciul a adus o notă mai puțin protocolară inaugurării, transformând evenimentul într-o combinație între competiție, socializare și promovarea sportului local.

Athletic Park este gândit ca un spațiu multifuncțional dedicat sportului de masă, activităților în aer liber și competițiilor locale, autoritățile mizând pe faptul că noua investiție va atrage atât copii și tineri, cât și sportivi amatori sau profesioniști.

Contractul pentru realizarea Athletic Park s-a semnat în 2024, în mandatul lui Valentin Ivancea în fruntea Consiliului Județean.