Încă un bloc în zona aglomerată de pe Ștefan cel Mare. Simba vrea să ridice un imobil cu 9 etaje și 85 de apartamente

Zona Ștefan cel Mare continuă să fie sub presiunea dezvoltărilor imobiliare de mare densitate. Un nou proiect propus de Simba Invest vizează construirea unui imobil cu regim de înălțime S+P+9, cu 85 de apartamente, spații comerciale și birouri la parter, pe un teren situat pe strada Ștefan cel Mare, mai exact între străzile Turbinei și Valea Roșie și Gepex.

Documentația urbanistică se află în prezent în procedură de consultare publică, fiind vorba despre un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), realizat în baza unui certificat de Urbanism emis în februarie 2025.

Al patrulea bloc Simba, zero facilități urbane sociale până acum

Imobilul ar urma să aibă 120 de locuri de parcare dintre care 47 în subsol și restul la suprafață. La parter sunt prevăzute 4 spații comerciale și 4 apartamente, restul de 81 de unități locative urmând a fi desfășurate pe cele 9 etaje. 27 apartamente vor avea, potrivit memoriului publicat pe site, peste 100 de mp.

Accesul auto este propus din strada Ștefan cel Mare (Valea Roșie), cu ieșire spre strada Turbinei, circulația fiind organizată în sens unic. Această soluție presupune însă intervenții asupra domeniului public și avize suplimentare din partea Poliției Rutiere și a administratorului drumurilor, documente care nu sunt incluse în etapa actuală de consultare publică.

Documentația arată că ar urma să fie amenajați 1.750 de mp de spațiu verde, însă proiectul nu include efectiv niciun loc de joacă sau altă facilitate socială, în ciuda faptului că același dezvoltator a ridicat în vecinătate alte 3 blocuri pentru sute de locatari. Planșa de mobiliare urbană cuprinde o mică suprafață destinată unui viitor loc de joacă, însă memoriul menționează doar că suprafață urmează să fie „rezervată” în acest sens, nicidecum realizată în cadrul proiectului imobiliar propus.

Un nou bloc într-o zonă deja sufocată

Terenul pe care se propune investiția are o suprafață de 4.790 mp și este încadrat, conform Planului Urbanistic General (PUG) în zona de locuințe colective, una dintre cele mai intens construite din oraș. Amplasamentul este mărginit de alte blocuri și parcări, dar și de clădirile aferente Complexului de servicii sociale „Pro-Familia” și Centrului de primire în regim de urgenţă ale DGASPC Bacău, respectiv de Gepex Park.

În ultimii ani, Ziarul de Bacău a relatat pe larg despre supraaglomerarea cartierului Ștefan cel Mare, despre proiectele imobiliare de mari dimensiuni aprobate sau aflate în lucru și despre nemulțumirile locuitorilor legate de trafic, parcări și lipsa infrastructurii adecvate.

În afară de a include proiectul în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) – foto sus, municipalitatea nu a făcut niciun demers în direcția realizării străzii de legătură pe latura nordică a cartierului, de-a lungul digului Bârnat, în ciuda investițiilor private masive din zonă, unele aprobate, altele doar anunțate. De altfel, viitorul coridor nemotorizat Centru-Gherăiești-Lilieci ar urma să fie realizat tot pe strada Ștefan cel Mare, în loc ca traseul să fie poziționat pe malul Lacului Bacău II și astfel să faciliteze accesul și la natură, dar și la obiectivele comerciale din zonă.

Consultarea publică este în desfășurare, iar locuitorii și alte părți interesate au posibilitatea să transmită observații Primăriei Bacău până pe 28 ianuarie 2026.