Incendiu devastator în Buhoci! Două case au ars, în timp ce proprietarii erau plecați în pelerinaj

Două locuințe din comuna Buhoci au fost mistuite de flăcări, în cursul zilei de 06 august. Proprietarii erau plecați în pelerinaj la mănăstire, când s-a întâmplat nenorocirea, potrivit stirileprotv.ro. Vecinii au încercat să intervină până la sosirea pompierilor, dar focul s-a extins foarte repede.
Localnicii au intrat în alertă după ce au văzut locuința învăluită în fum și flăcări. În scurt timp, incendiul s-a extins şi la casa învecinată.
Localnic: Am dat cu apă 50 de găleţi nu am mai putut să ne apropiem. A avut acolo lemne nu ştiu ce o fi avut în magazie sau erau bidoane de benzină de la motocositor.
30 de pompierii au intervenit cu 5 autospeciale și o autoscară. Însă ambele case au fost complet distruse. Casa de la care a pornit incediul a mai fost cuprinsă de flăcări, anul trecut, spun sătenii.
Comentarii
Valentin Iatagan a zis
Nu sunt din localitate, dar se intampla sa folosesc drumul acela relativ des si nu o data am observat ca langa sosea se da foc unor vreascuri. E un narav prost, iar acum trei zile chiar am remarcat exact acolo unde este casa care a ars, in curba de la intrarea in Coteni, ca ardea mocnit, cu fum la greu, o suprafata de vreo cinci metri patrati care continea vreascuri. E posibil ca de acolo sa fi pornit focul. Primaria Buhoci este ca si inexistenta, nesimtire tipica bugetarului roman. Cum spuneam, se da foc la vreascuri peste tot in comuna, siragul acela de stalpi de telegraf sau ce or fi care se desfasoara intre Buhoci si Buhocel era sa cada acum vreo doi ani, stalpii erau la 45 de grade aplecati inspre carosabil si asa au ramas luni de zile.