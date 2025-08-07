Incendiu devastator în Buhoci! Două case au ars, în timp ce proprietarii erau plecați în pelerinaj

Două locuințe din comuna Buhoci au fost mistuite de flăcări, în cursul zilei de 06 august. Proprietarii erau plecați în pelerinaj la mănăstire, când s-a întâmplat nenorocirea, potrivit stirileprotv.ro. Vecinii au încercat să intervină până la sosirea pompierilor, dar focul s-a extins foarte repede.

Colaj foto: captură video Stirile Pro Tv

Localnicii au intrat în alertă după ce au văzut locuința învăluită în fum și flăcări. În scurt timp, incendiul s-a extins şi la casa învecinată.

Localnic: Am dat cu apă 50 de găleţi nu am mai putut să ne apropiem. A avut acolo lemne nu ştiu ce o fi avut în magazie sau erau bidoane de benzină de la motocositor.

30 de pompierii au intervenit cu 5 autospeciale și o autoscară. Însă ambele case au fost complet distruse. Casa de la care a pornit incediul a mai fost cuprinsă de flăcări, anul trecut, spun sătenii.