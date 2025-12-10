Incendiu devastator la o casă din Slănic Moldova

Un incendiu puternic a izbucnit în această după-amiaza în localitatea Slănic Moldova. De urgență, pompierii din Onești au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și ambulanța SMURD.

Foto arhivă

La sosirea echipajelor operative, s-a constatat faptul că incendiul se manifesta la o casă, pe o suprafață de aproximativ 60 mp. La fața locului s-au deplasat și forțe și mijloace din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Slănic Moldova.

Din fericire, nu există victime. Incendiul a fost lichidat în limitele găsite. A ars casa de tip parter, pe o suprafață de aproximativ 60 mp.

Cauza probabil a incendiului a fost focul deschis în spații închise.