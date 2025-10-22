Incendiu în comuna Negri: un bărbat de 86 de ani a suferit arsuri de gradul II

Un incendiu puternic a izbucnit, în aceasta seară, la o gospodărie din comuna Negri (sat Negri). De urgență la fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și ambulanța SMURD.

„Ajunși la fața locului s-a constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de cca. 100 mp casă de locuit” – transmite ISU Bacău.

Din păcate, în urma incendiului a rezultat o victimă conștientă, un bărbat în vârstă de 86 de ani, care prezintă arsuri de gradul II la nivelul membrului inferior drept.

Bătrânul a fost preluat de către echipajul SMURD și transportat la UPU Bacău în vederea tratamentului de specialitate.

Cauza probabilă a incendiului este alimentarea defectuoasă cu combustibil a sistemului de încălzire.