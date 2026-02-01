Incendiu la o anexă gospodărească din comuna Pârgărești! Nouă porci au murit arși

În această dimineață pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (adăpost de animale) din comuna Pârgărești, sat Pârgărești.

Foto arhivă

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. La sosirea echipajelor incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 60 mp, fără posibilitatea de propagare la alte construcții.

În urma incendiului, au ars plante furajere depozitate în adăpostul de animale. Din interiorul construcției au fost salvați 10 porci, însă, alți 9 porci nu au mai putut fi salvați.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.