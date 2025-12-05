Incendiu la o casă din comuna Filipești

În noaptea de 04 decembrie 2025, în jurul orei 23.10, pompierii militari au fost solicitați să intervină în comuna Filipești, pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospoădărie din satul Boanta.
La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de Pompieri Bacău. La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la o casă de locuit. Din fericire nu au fost înregistrate victime.
Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia a ars construcția pe o suprafață de cca. 100 mp. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost: coș de fum necurățat.
Lasă un răspuns