Incendiu la o casă din comuna Filipești

În noaptea de 04 decembrie 2025, în jurul orei 23.10, pompierii militari au fost solicitați să intervină în comuna Filipești, pentru stingerea unui incendiu produs într-o gospoădărie din satul Boanta.

Foto arhivă

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de Pompieri Bacău. La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la o casă de locuit. Din fericire nu au fost înregistrate victime.

Forțele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia a ars construcția pe o suprafață de cca. 100 mp. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost: coș de fum necurățat.