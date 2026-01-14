Incendiu la o casă din Oituz, cauzat de hornul deteriorat

În această dimineață, în jurul orei 03:55, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din comuna Oituz, sat Oituz.

La locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), autofreza multifuncțională (AFZM) și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la o locuință pe o suprafață de aproximativ 100 mp. S-a intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Nu au fost surprinse persoane în interiorul imobilului.

Incendiul a fost lichidat, iar în urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un coș de fum deteriorat.