Incendiu la o casă din Târgu-Ocna, cartier Vâlcele, cauzat de un scurtcircuit

În a doua zi de Anul Nou, în jurul orei 11:22, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din orașul Târgu Ocna, cartier Vâlcele.

Foto arhivă

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă, precum și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. Incendiul a fost lichidat, în urma acestuia arzând o suprafață de aproximativ 80 mp din locuință.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Echipajul SMURD aflat la fața locului a acordat îngrijiri medicale proprietarilor, un bărbat și o femeie, care prezentau atac de panică, fără a fi necesar transportul acestora la spital.