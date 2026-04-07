Incendiu la o gospodărie din comuna Mărgineni, sat Podiș

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Bacău intervin în aceste momente pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Mărgineni, satul Podiș.

La locul solicitării au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și autofreza (AFZM). Totodată, pentru gestionarea situației, a fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Incendiul este localizat, echipajele operative acționând pentru lichidarea incendiului și înlăturarea tuturor pericolelor.

Misiunea este în dinamică.

