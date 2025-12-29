Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Actualitate / Incendiu la un autoturism în mers pe DN 12A, la Târgu Ocna. Trafic dirijat în zonă

Incendiu la un autoturism în mers pe DN 12A, la Târgu Ocna. Trafic dirijat în zonă

Lasă un comentariu

Traficul se desfășoară dirijat, pe DN 12A, în zona Târgu Ocna, județul Bacău, după ce un autoturism a luat foc în mers.

Potrivit informațiilor transmise de DRDP Iași, la fața locului intervin echipaje ale ISU – Pompieri și polițiști pentru lichidarea incendiului și pentru asigurarea măsurilor de siguranță.

Carosabilul este uscat, iar temperatura în zonă este de aproximativ 1 grad Celsius, însă șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență.

Nu au fost comunicate, deocamdată, informații privind eventuale victime sau cauzele incendiului.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *