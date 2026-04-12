Incendiu pe strada Bucegi din Bacău, în noaptea de Înviere! O femeie a fost salvată la timp, 4 adulți și 2 copii s-au autoevacuat

În cursul nopții de 12 aprilie, pompierii militari băcăuani au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat pe strada Bucegi, din municipiul Bacău.

La locul solicitării au fost mobilizate de urgență trei autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta în interiorul unui apartament situat la etajul 8 al unui imobil de locuințe.

„Echipajele operative au reușit localizarea incendiului și salvarea unei persoane de sex feminin, în vârstă de aproximativ 60 de ani, găsită în stare de inconștiență, dar cu funcții vitale prezente. Aceasta a fost extrasă din zona de risc și predată echipajului medical, fiind ulterior transportată la UPU Bacău pentru îngrijiri de specialitate”, transmite ISU Bacău.

Pe timpul intervenției, șase persoane (patru adulți și doi minori) s-au autoevacuat din apartamentele situate la etajele superioare.

Incendiul a fost lichidat. În urma acestuia au ars bunuri de mobilier și electrocasnice din apartamentul afectat, iar din cauza degajărilor masive de fum au fost afectate și două apartamente situate la etajele superioare.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost o lumânare lăsată aprinsă (foc deschis în spații închise).