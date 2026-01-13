Incendiu pe strada Letea din municipiul Bacău, la un container modular

Un incendiu a avut loc, în miezul nopții (12 spre 13 ianuarie), la un container modular de pe strada Letea din municipiul Bacău.

Foto arhivă

Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD. Datorită intervenției prompte, incendiul a fost rapid lichidat. În urma incendiului au ars bunuri aflate în interiorul containerului modular.

Din primele cercetări, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric. Nu au fost înregistrate victime.