Incendiu provocat de o țigară, la Ghimeș-Făget! Un bărbat de 59 de ani a murit

Tragedie în noaptea de 13 noiembrie, in jurul orei 21.40, în comuna Ghimeș-Făget. Un bărbat a murit, după ce locuința sa a luat foc din cauza unei țigări.

Pompierii au fost solicitați să intervină la stingerea unui incendiu din satul Bolovăniș, comuna Ghimeș-Făget. La fața locului s-a acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă de la Punctul de lucru Brusturoasa, o autospecială de stingere cu apă si spumă din cadrul Gărzii de intervenție Comănești și ambulanța SMURD.

În urma incendiului a ars în totalitate o casa tip parter pe o suprafață de aproximativ 60 mp. Din păcate, în interiorul casei a fost găsit un bărbat în vârstă de aproximativ 59 ani, carbonizat.

Incendiul ar fi izbucnit din cauză că bărbatul a adormit cu țigara aprinsă.