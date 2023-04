Încep lecțiile gratuite prin programul „Școala de înot”! Primii copii sunt așteptați săptămâna viitoare la cursuri

Primele 4 grupe de elevi care vor participa la programul „Școala de înot” au fost formate, iar copiii vor începe lecțiile de înot săptămâna viitoare, pe datele de 2 și 3 mai.

Părinții care doresc să-și înscrie copiii la cursurile de înot sau care vor să vadă statusul dosarului de înscriere o pot face accesând site-ul bazinului de înot, secțiunea Școala de înot.

„Pentru a afla exact status-ul cererii dumneavoastră, va rugam sa folositi codul de inregistrare pe care l-ați primit de la noi în momentul in care ati trimis documentele de calificare. Acei dintre dvs care nu va regasiți in nici o lista, consultati site-ul nostru saptamana viitoare intrucat atunci vom publica si celelalte grupe care vor incepe in luna Iunie 2023”, potrivit unui anunț făcut de reprezentanții Bazinului de înot Bacău, pe pagina de Facebook.

„Școala de înot” este un program gratuit, oferit copiilor din clasele I-IV înscriși la școlile de pe raza municipiului Bacău.