Încep lucrările de modernizare ale Parcului Gherăiești! Valoarea lucrărilor se ridică la 41.6 milioane lei

Primăria Municipiului Bacău anunță că a fost dat ordinul de începere a lucrărilor de modernizare a Parcului Gherăiești. A fost predat amplasamentul constructorului care are termen de execuție 18 luni.

„Pe cele 23 de hectare de teren se vor amenaja o pistă de alergare și una pentru bicicliști, alei, spații pentru picnic, pentru expoziții în aer liber, zone de jocuri și relaxare, locuri de joacă și spații de fitness o piațetă cu gradene înierbate, un parc de aventură foișoare, un lac peisagistic și mult spațiu verde”, transmite primăria.

Valoarea lucrărilor este de aproximativ 41,6 milioane de lei. Pentru a demara acest proiect de investiții, municipalitatea a reîntregit suprafața parcului, prin exproprieri.

Modernizarea Parcului Gherăiești va fi realizată de asocierea de firme S.C. GARDEN CENTER GRUP S.R.L.– S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. – SC DFS CENTER GRUP S.R.L. – TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL.

