Începe admiterea de toamnă la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Luni, 1 septembrie 2025, începe a doua sesiune de admitere la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Candidații au la dispoziție pentru studiile universitare de licență 201 locuri bugetate și 1643 de locuri cu taxă, iar pentru studiile universitare de master 55 de locuri bugetate și 712 locuri cu taxă.

Oferta educaţională a Universităţii include 38 de programe de studii universitare de licenţă, 10 programe de licență dual, 26 programe de master, 6 programe de master dual şi 3 programe de doctorat, toate programele de studii fiind acreditate de către ARACIS.

Perioada de înscriere, pentru a doua sesiune de admitere, la studiile universitare de licență: 1-18 septembrie 2025 (Facultatea de Inginerie), 1-12 septembrie 2025 (Facultatea de Litere, Facultatea de Științe, Facultatea de Științe Economice) și 1-11 septembrie 2025 (Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății).

Perioada de înscriere, pentru a doua sesiune de admitere, la studiile universitare de master: 1-17 septembrie 2025 (Facultatea de Inginerie), 1-12 septembrie 2025 (Facultatea de Litere), 1-11 septembrie 2025 (Facultatea de Științe și Facultatea de Științe Economice) și 1-12 septembrie 2025 (Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății).

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizează în perioadele 04-05 și 15-16 septembrie 2025.

Înscrierea pentru locurile alocate românilor de pretutindeni se face, în perioada 25 august – 3 septembrie 2025, accesând platforma https://admrp.ub.ro/.

Perioada de înscriere pentru programele de conversie profesională a cadrelor didactice este 1-

19 septembrie 2025 (Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Științe și Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății).

Informaţii complete privind admiterea pot fi obținute accesând site-ul www.admitere.ub.ro, sau pe paginile web ale facultăților și www.facebook.com/UniversitateaVasileAlecsandriDinBacau, sau la secretariatele facultăţilor.