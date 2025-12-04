Începe curățenia de iarnă în municipiul Bacău! SOMA și ADIS Bacău organizează campania de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase

SOMA împreună cu ADIS Bacău organizează o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase, adresată locuitorilor din municipiul Bacău, în perioada 08 – 13 decembrie. Este momentul perfect să vă debarasați responsabil de obiectele mari sau periculoase din gospodărie.

Locuitorii municipiului Bacău din zona de case sunt rugați să își noteze în calendare următoarele date, când se pot debarasa în mod responsabil de mobilierul vechi și alte deșeuri voluminoase, precum și de deșeurile periculoase:

8 decembrie: Șerbănești

9 decembrie: Gherăiești

10 decembrie: Miorița, Nord

11 decembrie: Centru, Gară, Tache

12 decembrie: Cartier CFR

13 decembrie: Izvoare, Milcov, Letea, Republicii, Bistrița Lac (zona de case)

În cadrul campaniei desfășurate de SOMA împreună cu ADIS BACAU, deșeurile voluminoase și cele periculoase vor fi ridicate în două modalități diferite:

pentru zona de locuințe individuale (case/vile): se ridică din poartă în poartă, în perioada mai sus menționată;

pentru zonele de blocuri: băcăuanii sunt rugați să depună deșeurile mari și cele periculoase la platformele publice de colectare cele mai apropiate de blocul lor, lângă recipientele de precolectare existente.

Pentru o bună desfășurare a campaniei avem rugămintea ca deșeurile să fie scoase în fața porții sau duse la platformele publice, începând cu ora 07.00.

Această campanie se adresează exclusiv persoanelor fizice.

Ce sunt deșeurile voluminoase?

Deșeurile voluminoase sunt deșeurile solide de mari dimensiuni, care nu pot fi depozitate în containerele și igluurile normale de deșeuri. De asemenea, acestea nu pot fi transportate de mașinile obișnuite, care colectează deșeurile reciclabile și reziduale.

Printre exemplele de deșeuri voluminoase, care vor fi ridicate în această campanie, se numără: mobilierul de grădină, cel din locuințe, jucării de mari dimensiuni, elemente de stolerie, instalații de fitness, joacă sau întreținere corporală, dar și obiecte textile de mari dimensiuni.

Ce sunt deșeurile periculoase?

Sunt considerate deșeuri periculoase toate elementele care pot provoca poluare gravă sau reprezintă risc pentru oameni și animale. Acestea nu trebuie aruncate la gunoiul rezidual, ci trebuie colectate separat.

Cele mai comune deșeuri periculoase produse de gospodării sunt: medicamentele, insecticidele, pesticidele, erbicidele, lacuri și vopseluri, cleiuri și adezivi, diverse recipiente cu produse de curățat (detergenți), baterii și acumulatori, becuri arse, lichid de frână și lubrifianți, spray-uri și recipiente sub presiune care încă au conținut ș.a.

Mai multe detalii despre colectarea deșeurilor puteți citi și pe site-ul www.somabacau.ro sau puteți contacta dispeceratul SOMA la tel. 0234.99