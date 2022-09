Începe montarea separatoarelor de sens pe E85, în Nicolae Bălcescu. Cristian Ichim: „Veștile bune nu pot fi aduse decât de politicienii responsabili”

Deputatul băcăuan Cristian Ichim (REPER) a anunțat astăzi că în două săptămâni va începe montarea separatoarelor de sens pe E85, în comuna Nicolae Bălcescu. Parlamentarul băcăuan a primit asigurări de la conducerea CNAIR că separatoarele au fost achiziționate și va începe lucrul imediat.

Deputatul băcăuan susține că în urma discuțiilor repetate cu cetățenii din comună, care au făcut și o petiție cu 800 de semnături, a făcut din rezolvarea acestei probleme una personală.

Peste 800 de localnici din comuna Nicolae Bălcescu au semnat o petiție prin care cer să se facă ceva la nivelul autorităților pentru a se asigura că o simplă traversare de drum național să nu mai pună în pericol viața cetățenilor.

Am avut mai multe discuții cu cetățenii din comuna Nicolae Bălcescu, care sunt foarte îngrijorați de tragediile rutiere tot mai dese produse în zonă. Am făcut din această problemă una personală, pentru că eu consider că a fi politician înseamnă să te identifici cu problemele locale. Pentru a găsi cele mai bune soluții de rezolvare a acestei probleme, am avut nenumărate discuții cu reprezentații de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, cu Secția de Drumuri și Poduri Bacău, cu reprezentanți IPJ Bacău și cu reprezentanții autorităților locale. Inițial, s-a mers pe ideea construirii de insule care să protejeze pietonii la trecerea drumului E 85, dar se pare că primăria din localitate și Secția de Drumuri și Poduri Bacău au identificat o altă soluție de rezolvare a situației, care s-a împotmolit și nu a rezolvat în niciun fel urgența cetățenilor. Așa am ajuns la o discuție cu reprezentanții CNAIR la Comisia de Transport și Infrastructură despre activitatea Companiei. Am discutat cu domnul Cristian Pistol, director general al CNAIR, și, în urma prezentării situației din comuna Nicolae Bălcescu, unde accidentele rutiere au crescut ca periculozitate în ultima perioadă, am primit această veste îmbucurătoare. Directorul general al CNAIR ne-a asigurat că separatoarele de benzi de circulație se vor monta într-un timp foarte scurt în localitatea Nicolae Bălcescu, iar fiecare trecere de pietoni va fi analizată și rezolvată separat.

E o mică victorie locală de care avem nevoie cu toții. În ceea ce mă privește, voi continua să urmăresc implementarea acestor demersuri, pentru că siguranța rutieră nu are culoare politică și orice greșeală se plătește cu suferință umană.

a mai precizat parlamentarul REPER