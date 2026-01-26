Incident aviatic în Bacău: avion Dan Air deviat de la aterizare din cauza interferențelor GPS, pe fondul războiului din Ucraina

Un avion de pasageri care efectua zborul internațional Londra (Luton) – Bacău a fost implicat într-un incident aviatic grav, după ce sistemele de navigație au furnizat date eronate de poziționare, iar aeronava s-a abătut cu aproximativ 7 km de la traiectoria normală de aterizare. Incidentul s-a produs în noaptea de 1 spre 2 decembrie 2025, în apropierea Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău, chiar în timpul coborârii finale.

Avertizare de apropiere de sol și abandonarea aterizării

Problema a devenit critică atunci când sistemul de avertizare al avionului a emis o alertă de tip TERRAIN, semnalând un risc de apropiere periculoasă de sol. În acel moment, echipajul a întrerupt procedura de aterizare și a executat manevra standard de ieșire din situația de risc. Ulterior, cu sprijinul controlorilor de trafic aerian, aeronava a fost repoziționată și a efectuat o a doua apropiere, aterizând în siguranță la Bacău după miezul nopții, fără victime sau avarii.

Avionul era în altă parte față de indicațiile din bord

Conform informațiilor făcute publice ulterior, cauza principală a incidentului a fost un fenomen de GPS, numit „spoofing”, interferență electronică prin care sistemele de navigație primesc coordonate false, dar aparent valide. În acest caz, instrumentele de la bord indicau o poziție considerată corectă, în timp ce datele radar ale controlului de trafic arătau o abatere de aproximativ 6-7 km față de traiectoria reală

Fenomenul este asociat cu acțiuni de război electronic, iar estul României este recunoscut ca zonă expusă acestor interferențe, în contextul conflictului armat de la granița țării.

Poziția Dan Air

Într-un comunicat de presă, Dan Air afirmă că aeronava nu a prezentat defecțiuni tehnice permanente, că documentele și certificatele erau valabile, iar echipajul era apt de zbor. Compania susține că incidentul a fost generat de factori externi, în principal interferențe GPS, și că acesta este primul eveniment de acest tip din istoria operatorului.

Totodată, Dan Air anunță măsuri suplimentare de instruire a echipajelor, proceduri revizuite pentru apropiere și o cooperare extinsă cu autoritățile pentru semnalarea și gestionarea interferențelor GPS.

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a clasificat evenimentul drept incident grav, ceea ce indică existența unui risc real de accident. Ancheta oficială este în curs și vizează atât aspectele tehnice, cât și cele operaționale și decizionale.