Incident șocant în stația CFR Galbeni, din Bacău! O angajată a fost bătută în Biroul de Mișcare de o persoană necunoscută

Un incident șocant a avut loc în stația CFR Galbeni din județul Bacău. Potrivit CFR Infrastructură Iași, un impiegat de mișcare, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a fost agresat fizic de o persoană din afara companiei.

Foto arhivă

Potrivit informațiilor existente la acest moment, agresorul a pătruns fără drept în Biroul de Mișcare și a lovit-o pe angajata CFR, în zona capului, cu receptorul telefonic. De asemenea, în urma incidentului au fost deteriorate monitorul calculatorului și telefonul de serviciu.

Victima nu a avut nevoie de îngrijiri de urgență, însă în urma controlului medical efectuat la o unitate medicală din municipiul Bacău i s-au acordat două zile de concediu medical.

În cauză au fost sesizate organele competente, care desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului și dispunerea măsurilor legale.