Informare privind modificarea modalităților de plată pentru serviciile Companie Regionale de Apă Bacău S.A.

Stimați clienți,

Vă informăm că, începând cu data de 28.05.2026, rețeaua de terminale PayPoint nu mai face parte din canalele disponibile pentru încasarea facturilor emise de societatea noastră.

Pentru a asigura continuitatea plăților dumneavoastră și pentru a evita întreruperea serviciilor, vă asigurăm că aveți la dispoziție următoarele modalități alternative de decontare securizată:

* Plată Online: Direct pe site-ul nostru prin aplicația Aqmeter, utilizând orice card bancar (fără comision).

*Transfer Bancar (Ordin de Plată): În următoarele conturi IBAN, deschise la bănci,

1. Contul: R013BRDE040SV60027870400 – Banca: B.R.D.

2. Contul: R066RNCB0026118227670001 – Banca: B.C.R.

3. Contul: RO65UGBI0000212020265RON – Banca: GARANTI BANK

4. Contul: R051INGB0008008198508917 – Banca: I.N.G.

5. Contul: RO21BTRLRONCRT0694007701 – Banca: Transilvania

6. Contul: R061TREZ0615069XXX006578 – Banca: TREZORERIA Bacau

menționând codul de client și numărul facturii.

*Caseriile proprii situate municipiu Bacau, in str. Narciselor nr. 14 si str. 9 Mai nr. 80.

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare.