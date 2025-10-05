Informare publică

S.C. HELGRA DECORA S.R.L., cu sediul în București, Sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, Nr. 84, camera nr. 3, etaj 1, J2011000586276 , C.U.I RO 28971160, intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET Bacău – Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău – Aviz de Gospodărire a Apelor pentru investiția: LUCRĂRI PENTRU DECOLMATARE, REGULARIZARE ȘI REPROFILARE ALBIE MINORĂ PRIN EXPLOATAREA DE AGREGATE MINERALE ÎN PERIMETRUL ”URECHEȘTI AMONTE”, RÂU TROTUȘ, MAL DREPT, COMUNA COȚOFĂNEȘTI, JUDEȚUL BACĂU.

Această investiţie este: existentă.

Ca rezultat al acestei activităţi vor rezulta ape uzate.

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului la adresa mai sus menționată, la Administratia Bazinala de Apa Siret din municipiul Bacău, strada Cuza Voda, nr. 1 ,județul Bacău, tel. 0234 541 646 si/sau la Sistemul de Gopodărire a Apelor Bacău din municipiul Bacău, strada Nicolae Lascăr Bogdan, nr. 15 C, județul Bacău, tel. 0234 510 043 după data de 06.10.2025.