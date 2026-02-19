Informare publică

Beneficiarul: S.C. CAMINO CONSTRUCT S.R.L, cu sediul in municipiul Onești, str. Cireșoia, nr. 5, Bl. 5, sc. A, et. 1, ap.5, județul Bacău, J2008000174040, C.U.I RO 23145922, telefon 0754859941, anunță publicul interesat că intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău AVIZ de GOSPODĂRIRE A APELOR pentru investiția:

LUCRĂRI PENTRU DECOLMATARE, REGULARIZARE ȘI REPROFILARE ALBIE MINORĂ PRIN EXPLOATAREA DE AGREGATE MINERALE ÎN PERIMETRUL „TUTA”, RȂUL TROTUȘ, MAL STÂNG, EXTRAVILAN COMUNA TÂRGU TROTUȘ, JUDEȚUL BACĂU

Această investiție este existentă.

Ca rezultat al acestei activităţi vor rezulta ape uzate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului la adresa sus menționată și la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău, din localitatea Bacău, strada Nicolae Lascăr Bogdan nr. 15, județul Bacău, tel. 0234510043, după data de 19.02.2026.