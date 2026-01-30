Informare Publică: Apă cu presiune redusă pe mai multe străzi din orașul Onești!

Astăzi – 30 ianuarie 2026, s-a înregistrat o avarie la nivelul sistemului de alimentare cu apă, de pe strada Daciei, din orașul Onești, județul Bacău.

Astfel, în intervalul orar 10.30 – 14.30, echipele RAJA sunt nevoite să reducă presiunea apei potabile consumatorilor de pe străzile: Buciumului, Armoniei, Pinului, Chimistului, Ana Ipătescu, Trotușului, Republicii 47 și Calea Mărășești. La etajele superioare se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în parametrii optimi, în cel mai scurt timp.