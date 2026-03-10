Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Anunțuri / Informare publică: Avarie pe Calea Adjudului din municipiul Onești!

Informare publică: Avarie pe Calea Adjudului din municipiul Onești!

Lasă un comentariu

Echipele RAJA intervin astăzi – 10 martie 2026, pentru executarea lucrărilor de remediere a unui branșament avariat, de pe Calea Adjudului, din orașul Onești, județul Bacău.

Prin urmare, în intervalul orar 11:00  – 15:00, se furnizează apă cu presiune redusă consumatorilor de pe Calea Adjudului, strada Viișoara și în Zona Industrială a orașului. La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în parametri optimi, în cel mai scurt timp.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *