Informare Publică: Intervenție pe Calea Bacăului din orașul Onești!

Astăzi – 23 septembrie 2025, s-a înregistrat o avarie pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 150 mm, de pe Calea Bacăului din orașul Onești, județul Bacău.

Pentru remedierea acesteia, echipele RAJA au fost nevoite să reducă presiunea apei potabile în intervalul orar 09.00 – 16.00, către consumatorii din cartierele Belci și Slobozia, precum și celor de pe Calea Bacăului.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în parametri optimi, în cel mai scurt timp.