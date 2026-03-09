Informare Publică: Intervenție pe strada Mercur din orașul Onești!

Echipele RAJA intervin astăzi 9 martie 2026, pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 150 mm, de pe strada Mercur, din municipiul Onești, județul Bacău. Pentru executarea acestor lucrări, echipele de intervenție sunt nevoite să reducă presiunea apei potabile la nivelul sistemului de alimentare.

Astfel, în intervalul orar 11.00 – 14.00, se furnizează apă cu presiune scăzută consumatorilor de pe străzile: Mercur, Sintezei, Stirenului, aleea Viitorului, Libertății și bulevardul Belvedere. La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție deplasate la fața locului vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în parametrii optimi, în cel mai scurt timp.