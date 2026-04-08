Informare publică: Intervenție pe strada Vasile Alecsandri din municipiul Onești!!

Echipele RAJA intervin astăzi 8 aprilie 2026, pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 400 mm, de pe strada Vasile Alecsandri, din municipiul Onești, județul Bacău. Pentru executarea acestor lucrări, echipele de intervenție sunt nevoite să reducă presiunea apei potabile la nivelul sistemului de alimentare.

Astfel, în intervalul orar 10.00 – 14.00, se furnizează apă cu presiune scăzută consumatorilor de pe străzile: Serelor, Eternității, Redului precum și celor din zona Industrială. La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție deplasate la fața locului vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în parametrii optimi, în cel mai scurt timp.