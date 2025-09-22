Informare publică: Presiune scăzută pe bd. Belvedere și Republicii din Onești

Pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 75 mm, de pe bd. Belvedere nr. 2A, din municipiul Onești, județul Bacău, RAJA S.A. a fost nevoită să reducă presiunea apei potabile astăzi – 22 septembrie 2025, în intervalul orar 09.30 – 13.00.

Pe durata intervenției, sunt afectați lipsa presiunii abonații de pe bd. Belvedere nr. 1 și bd. Republicii nr. 2 din Onești. La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a apei.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat consumatorilor și îi asigurăm că echipele RAJA depun toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil și reluarea furnizării apei potabile în condiții normale.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Biroul de Comunicare RAJA S.A.