Infracționalitatea în județul Bacău a scăzut în 2025. Poliția susține că furturile și tâlhăriile sunt în recul accentuat

Infracționalitatea sesizată la nivelul județului Bacău a înregistrat o scădere în anul 2025, potrivit raportului de evaluare a activității transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. Datele oficiale arată o diminuare de 1,1% a faptelor penale față de anul anterior, în timp ce infracțiunile de natură judiciară au scăzut cu 8,2%.

Cea mai importantă reducere se observă în zona infracțiunilor contra patrimoniului, care au înregistrat un declin de 11,8%. Furturile au scăzut cu 13%, infracțiunile de distrugere cu 9%, iar tâlhăriile au înregistrat o diminuare semnificativă, de 25%. Polițiștii pun aceste rezultate pe seama intensificării activităților operative, a patrulării stradale și a acțiunilor punctuale desfășurate în zonele cu risc criminogen.

Pe parcursul anului 2025, polițiștii au organizat 690 de acțiuni cu efective mărite și au efectuat peste 2.300 de controale directe. În urma acestora au fost aplicate aproximativ 100.000 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 37 de milioane de lei, intervenindu-se la peste 25.400 de sesizări ale cetățenilor.