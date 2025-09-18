Însoțitorii persoanelor cu handicap grav din Bacău își vor primi toți banii de indemnizație până la finalul lunii septembrie

Însoțitorii persoanelor cu handicap grav își vor primi diferența de drepturi până la finalul lunii septembrie, anunță Primăria Bacău.

Sursa foto: pixabay.com

Potrivit municipalității, în orașul Bacău sunt 1.430 de persoane cu handicap grav, care beneficiază de însoțitori ce primesc o indemnizație în valoare de 2.574 lei/lună.

Drepturile financiare ale persoanelor cu handicap sunt asigurate în proporție de 90% de la bugetul de stat din cote defalcate de TVA. În septembrie 2025, drepturile bănești ale acestora nu au putut fi plătite în integralitatea lor, aceștia primind aproximativ 2.000 lei/persoană (în mod egal).

„Până la data de 14 septembrie, Municipiului Bacău i-a fost transferată de la bugetul de stat suma de 31.310.000 lei dintr-un necesar de 44.190.000 lei. În aceste condiții am fost în imposibilitatea de a asigura plata integrală a îndemnizației de însoțitor. Pentru ca drepturile persoanelor cu handicap să nu fie prejudiciate, pe data de 19 septembrie, prin rectificarea bugetară vom aproba și alocarea fondurilor pentru plata diferenței de îndemnizație”, se arată în mesajul transmis de Primăria Bacău.

Astfel, până la sfârșitul lunii septembrie toate persoanele cu handicap vor primi sumele restante în valoare de aproximativ 500 lei/persoană.