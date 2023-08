Inspectorii ITM Bacău verifică toate stațiile de distribuție carburanți de tip GPL din județ

Inspectorii ITM Bacau participa la campania nationala de verificare a activitatii statiilor de carburanti de tip GPL.

In perioada 28.08.2023 – 08.09.2023 Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, organizeaza Campania nationala pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca si pentru verificarea modului in care sunt respectate cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor, de catre angajatorii care desfasoara activitati de depozitare si comercializare a carburantilor auto de tip GPL – Cod CAEN 4671.

Campania a fost organizata in contextual evenimentelor recente, cu consecinte deosebit de grave asupra sanatatii si securitatii lucratorilor cat si asupra persoanelor aflate in apropierea locatiei in care a avut loc respectivul eveniment.

Obiectivele campaniei sunt:

Identificarea angajatorilor care nu respecta prevederile legale atat in domeniul relatiilor de munca si in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

Eliminarea neconformitatilor constatate prin dispunerea de masuri obligatorii ;

Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor si lucratorilor in ce priveste respectarea prevederilor legale in cu preponderenta in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

Eliminarea neconformitatilor constatate in la angajatorii din domeniul de activitate vizat.

Realizarea evaluarii riscurilor tinandu-se cont de probabilitatea producerii si persistentei atmosferei potential explosive, probabilitatea prezentei si activarii surselor de aprindere si a declansarii incendiului si utilajele ori substantele folosite.

ITM Bacau va participa la aceasta campanie cu inspectorii de munca ai celor doua corpuri de control, relatii de munca si securitate si sanatate in munca si va verifica toate statiile de distributie carburanti de tip GPL din judetul Bacau.