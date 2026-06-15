Instanța obligă CNAS să includă MedEuropa Bacău în Programul Național de Oncologie. Decizia nu este definitivă

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Curtea de Apel Brașov a admis parțial acțiunea formulată de MedEuropa, rețea privată de centre medicale specializate în oncologie și radioterapie, integrată în compania Affidea România, și a dispus includerea punctului de lucru din Bacău în Programul Național de Oncologie (PNO).

Societatea a contestat în instanță un ordin emis de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, prin care sucursala MedEuropa din Bacău nu fusese inclusă în lista furnizorilor de servicii medicale de radioterapie finanțate prin Programul Național de Oncologie.

Prin hotărârea pronunțată la 11 iunie, Curtea de Apel Brașov a dat câștig de cauză companiei și a anulat parțial ordinul contestat. Instanța a obligat CNAS să includă punctul de lucru MedEuropa Bacău în lista furnizorilor de servicii medicale de radioterapie cu intensitate modulată (IMRT) din cadrul PNO – Subprogramul de radioterapie și să emită un nou ordin în acest sens.

Decizia ar putea avea un impact important pentru pacienții oncologici din județul Bacău și din regiune, care ar putea beneficia de acces la servicii de radioterapie decontate prin programul național, fără a fi nevoiți să se deplaseze în alte centre medicale incluse în program.

Hotărârea Curții de Apel Brașov nu este definitivă. Aceasta poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cauza urmând să fie judecată de aceeași instanță.

Potrivit soluției pronunțate de instanță, obligația CNAS vizează includerea centrului MedEuropa Bacău în lista furnizorilor eligibili pentru furnizarea serviciilor de radioterapie IMRT – Intensity-Modulated Radiation Therapy este o tehnică oncologică avansată care administrează doze precise de radiații direct în tumoră – în cadrul Programului Național de Oncologie. Dacă decizia va rămâne definitivă, centrul medical va putea furniza aceste servicii în condițiile prevăzute de programul național. (sursa: bzb.ro)