Instituția Prefectului Bacău transmite un mesaj de Ziua Poliției Române: „Respect și considerație pentru activitatea polițiștilor”

Cu prilejul Zilei Poliției Române, Instituția Prefectului – Județul Bacău a transmis un mesaj public de felicitare adresat tuturor polițiștilor, subliniind rolul esențial al acestora în menținerea siguranței comunității.

Reprezentanții instituției au evidențiat „profesionalismul, responsabilitatea și eforturile constante” ale oamenilor legii, care își desfășoară activitatea zilnic în slujba cetățeanului și a ordinii publice. Totodată, a fost subliniată contribuția importantă a Poliției Române la menținerea unui climat de stabilitate și legalitate în societate.

„Adresăm sincere felicitări și urări de sănătate, putere de muncă și rezultate cât mai bune tuturor polițiștilor”, se arată în mesajul transmis.

Instituția Prefectului amintește că, de-a lungul anilor, a participat constant la manifestările dedicate acestei zile, unde mesajele de apreciere au fost transmise direct. În acest an, însă, reprezentanții instituției nu au fost prezenți la evenimentele organizate, menționând lipsa unei invitații oficiale.

„Mesajul nostru este transmis prin intermediul acestui demers public, neavând oportunitatea de a participa la evenimentele dedicate acestei zile”, se mai precizează în comunicat.

În încheiere, oficialii au reiterat „întreaga considerație și respect” față de activitatea Poliției Române și au transmis un mesaj simplu, dar simbolic: „La mulți ani tuturor polițiștilor!”.