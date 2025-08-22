Întâlnire Umbrărescu – Bolojan pe șantierul Autostrăzii A7. Șanse mari să se deschidă circulația până la Adjud, anul acesta

Constructorul Dorinel Umbrărescu, premierul Ilie Bolojan, Cristian Pistol, directorul CNAIR, și Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, s-au întâlnit, astăzi, pe șantierul Autostrăzii Moldova A7, pentru a verifica lucrările de pe tronsonul Focșani-Bacău.

Stadiile fizice sunt de aproximatix 80% pe primele două loturi (Focșani-Domnești Târg și Domnești Târg -Răcăciuni), iar pe lotul Răcăciuni-Bacău stadiul fizic este de aproximativ 60%.

„În acest ritm sunt șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația cel puțin până la Adjud (50 km). Finalizarea în termen a lucrărilor pe acest tronson de autostradă (96 km) ca și pe tronsonul vecin (Bacău – Pașcani) este foarte importantă atât pentru asigurarea continuității pe coridorul 9 Pan-european cât și pentru dezvoltarea economică a Moldovei”, a precizat Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Lucrările pe cele 6 loturi dintre Focșani și Pașcani, comtractate de constructoriul român UMB, sunt finanțate prin PNRR.

Potrivit graficelor de lucrări, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de aproximativ 390 km (A7-A3).