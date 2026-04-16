Interagroaliment, companie din Grup Șerban Holding, a cerut insolvența după concedieri și restructurări majore

Interagroaliment, una dintre principalele firme ale Grup Șerban Holding, a solicitat deschiderea procedurii de insolvență, potrivit unui anunț transmis de grup Bursei de Valori București. Decizia vine pe fondul dificultăților financiare și al unui amplu proces de restructurare început în ultimele luni.

Compania a disponibilizat recent 26 de angajați, parte dintr-un val mai amplu de concedieri la nivelul grupului, care a afectat în total 81 de persoane. În pofida acestor măsuri, Interagroaliment a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de peste 92 de milioane de euro.

Reprezentanții Grup Șerban Holding susțin că intrarea în insolvență are ca scop reorganizarea și redresarea activității într-un cadru controlat. „Prin accesarea acestei proceduri, Interagroaliment își propune reorganizarea și revitalizarea societății”, se arată în comunicarea oficială.

Luna trecută, grupul a anunțat încetarea activității de trading de cereale, segment care ar fi generat pierderi semnificative. Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de reevaluare strategică, în contextul condițiilor dificile de piață.

Ca urmare, compania a implementat mai multe măsuri de restructurare, printre care:

reducerea semnificativă a personalului;

conservarea flotei auto de transport și a unei părți importante din capacitățile de depozitare;

păstrarea exclusivă a liniilor de business considerate profitabile;

introducerea unor mecanisme stricte de control al costurilor.

Unde s-au făcut concedieri?

Pe lângă cele 26 de posturi desființate la Interagroaliment, restructurările au vizat și alte firme din grup: 33 de angajați au fost concediați de la Șerban Distribuție, iar 22 de la Fabrică de Pâine Șerban.

Fondat în 1994 la Onești de antreprenorul Nicolae Șerban, Grup Șerban Holding este unul dintre actorii relevanți din agribusiness-ul românesc. Compania operează un model integrat, care include agricultura vegetală (pe o suprafață de peste 15.600 de hectare), zootehnie, panificație, distribuție și retail, prin rețeaua Băcăniile Șerban.