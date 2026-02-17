Intertranscom Impex, deţinut de antreprenorul băcăuan Ioan Teslaru, a investit 13,5 milioane euro în modernizarea şi retehnologizarea fabricii de sârmă din Beclean

Ziarul de Bacău

Producătorul de plasă sudată Intertranscom Impex din Bacău, deţinut de antreprenorul Ioan Teslaru, a finalizat anul trecut un proiect de investiţii de 13,5 milioane euro, care a prevăzut modernizarea şi retehnologizarea platformei metalurgice din Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, achiziţio­nată în 2024, scrie Ziarul Financiar.

Foto: Ioan Teslaru, proprietarul Intertranscom Impex. Sursa: intertranscom.ro

Fabrica de sârmă Dan Steel Group Beclean, una dintre cele mai importante companii ale industriei me­talurgice din România, a fost vândută în cadrul unei licitaţii publice pentru suma de 7,5 mil. euro către producătorul de plasă sudată Inter­transcom Impex.

„Cel mai important proiect de investiţii finalizat în 2025 a fost modernizarea şi retehnologizarea platfor­mei metalurgice din Be­clean, achiziţionată în 2024. Investiţiile totale în moder­nizare şi retehnologizare s-au ridicat la 13,5 milioane de euro, din care 12 mili­oa­ne de euro au fost alocate pentru utilaje industriale de ultimă generaţie – secţii TOM, linii de producţie pen­tru cuie şi împletituri, faso­nare, vopsitorie în câmp e­lectrostatic -, iar 1,5 milioa­ne de euro au vizat reame­najarea spaţiilor, inclusiv refacerea completă a unui acoperiş de peste 12.000 mp“, au declarat pentru ZF Transilvania oficialii companiei Intertranscom Impex din Bacău.

