Intervenție contracronometru la SJU Bacău – medicii au salvat un pacient cu un anevrism uriaș al aortei abdominale

Medicii Compartimentului de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău au realizat, în ultimele zile, o serie de intervenții chirurgicale deosebit de complexe, unele efectuate în regim de urgență, în cazuri în care timpul a fost un factor decisiv. Pentru pacienții ajunși pe masa de operație, întârzierea tratamentului putea însemna complicații severe, pierderea unui membru sau chiar deces, se precizează într-un comunicat al SJU Bacău.

Unul dintre cele mai grele cazuri a fost cel al unui pacient cu un anevrism foarte mare la aorta abdominală – o problemă medicală extrem de periculoasă, care putea avea complicații grave în orice moment. Medicii au realizat o operație foarte complexă, prin care au refăcut circulația sângelui și au reconectat o arteră importantă pentru intestine (realizarea unui bypass aorto-aortic și reimplantarea arterei mezenterice inferioare). Intervenția a necesitat multă experiență, precizie și o colaborare perfectă între specialiști.

În aceeași perioadă, echipa medicală a realizat și alte operații dificile la vasele de sânge, pentru pacienți cu probleme grave de circulație. Printre acestea s-au numărat intervenții pentru refacerea fluxului sanguin către picioare (bypass aortofemural prin abord retroperitoneal, extensii de bypass femuropopliteal), dar și două operații la arterele carotide (endarterectomii carotidiene), importante pentru prevenirea accidentului vascular cerebral la pacienții cu vase de sânge puternic îngustate.

„Aceste intervenții nu puteau fi amânate. În cazul unor pacienți exista un risc major de amputație, accident vascular cerebral sau chiar deces. Sunt intervenții cardiovasculare de înaltă complexitate care necesitau rezolvare rapidă”, a declarat dr. Bogdan Manole Szasz, coordonatorul Compartimentului de Chirurgie Cardiovasculară.

Pacienții operați, cu vârste cuprinse între 50 și 80 de ani, prezentau multiple afecțiuni cardiovasculare asociate, ceea ce a făcut ca fiecare caz să fie cu atât mai dificil. Cu toate acestea, evoluția postoperatorie a fost una favorabilă, fără complicații, o parte dintre bolnavi fiind deja externați, iar ceilalți aflați în continuare sub supraveghere medicală.

Medicii Compartimentului de Chirurgie Cardiovasculară tratează cazuri dintre cele mai complexe

Coordonatorul compartimentului a ținut să sublinieze că performanțele medicale sunt rezultatul unui efort de echipă și al sprijinului constant primit pentru dezvoltarea și funcționarea structurii medicale.

„Aș vrea să mulțumesc conducerii SJU Bacău și Consiliului Județean Bacău pentru implicarea în dotarea compartimentului și pentru susținerea activității noastre. De asemenea, mulțumesc companiei Dedeman pentru sprijinul oferit ori de câte ori a fost nevoie, dar și colegilor din Anestezie și Terapie Intensivă – dr. Georgel Dahnovici, dr. Bianca Mihai, dr. Irina Marcu, precum și întregului personal medical și celui din Blocul Operator. Fără această colaborare, astfel de intervenții nu ar putea fi realizate cu succes”, a precizat dr. Bogdan Manole Szasz.

Medicii Compartimentului de Chirurgie Cardiovasculară tratează cazuri dintre cele mai complexe – de la ischemii acute ale membrelor și anevrisme rupte, până la proceduri endovasculare și bypass-uri arteriale. Totodată, specialiștii se află într-o colaborare permanentă cu Institutul de Boli Cardiovasculare „Profesor Doctor George I.M. Georgescu” Iași, urmărind extinderea activității și către patologia cardiacă.

La rândul său, managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, ec. Ion-Marius Savin, a transmis un mesaj care pune în lumină adevărata miză din spatele fiecărei intervenții medicale.

„Dincolo de aparatură, investiții sau performanțe medicale, în centrul fiecărei reușite se află omul. În spatele fiecărei operații există o familie care așteaptă, există teamă, speranță și dorința de a primi încă o șansă. Pentru noi, cea mai mare satisfacție nu este o statistică sau un rezultat medical trecut într-un raport, ci momentul în care un pacient pleacă acasă și își poate relua viața. Complexitatea unor astfel de intervenții este cu atât mai importantă cu cât, în regiunea Moldovei, acestea sunt realizate, în mod obișnuit, doar în cadrul Institutul de Boli Cardiovasculare «Profesor Doctor George I.M. Georgescu» Iași. Realizarea unor proceduri de acest nivel și la SJU Bacău reprezintă un pas important în dezvoltarea serviciilor medicale specializate și oferă pacienților acces mai rapid la tratamente salvatoare, fără a mai fi necesar transferul către centre medicale aflate la distanță. Continuăm să investim și să susținem dezvoltarea unor servicii medicale performante pentru că știm că, uneori, între disperare și speranță poate sta o echipă medicală pregătită și un sistem capabil să răspundă la timp.”

sursa: comunicat de presă