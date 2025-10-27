Intervenție pe strada Culturii din municipiul Onești!

Astăzi, 27 octombrie 2025, echipele RAJA intervin pentru remedierea unui branșament avariat, de pe strada Culturii din orașul Onești, județul Bacău.

Pentru desfășurarea lucrărilor de reparație, este necesară reducerea presiunii apei potabile la nivelul sistemului, în intervalul orar 15:00 – 18:00. Sunt afectați consumatorii de pe străzile: Culturii, Mercur, George Bacovia și bulevardul Belvedere. La etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile create utilizatorilor din zonă, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor depune toate eforturile necesare pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile la parametri optimi, în cel mai scurt timp posibil.